Alsóőrben (Unterwart) is hosszú évek óta hagyomány, hogy a helyi önkormányzat szervezésében meghirdetik a tavaszi szemétgyűjtési akciót. Ezúttal 62 fő érkezett reggel 9 órára a Bauhof-hoz, így öt csoport is elindulhatott, hogy megtisztítsák a Pinka partot, az Iparpark melletti utak mentét, a mezőket, az erdőt. A szervezők nagy örömére sok fiatal és iskolás gyermek is eljött, képviseltette magát az Ifjúsági Egyesület is. „Épp ez a cél, hogy gyerekkorban tanulják meg, nem szabad semmit csak úgy eldobni, kidobni az autóból. Most kell elkezdeni a környezettudatosságra való nevelést“ – mondta el Hannes Nemeth, Alsóőr polgármestere.

„A pandémia alatt kevesebb volt a szemét, de most sajnos megint nagyon sok hulladék látható az erdőszélen, a Pinka parton, de a legtöbb a B56a országút mentén. Az autókból hajítják ki az emberek a szemetet, a gyorséttermek csomagolópapírjait, zacskóit" – mondta el Seper Udo, az alsóőri önkormányzat környezetért felelős előljárója, aki immár tíz éve szervezője az akciónak - írja a magyarok.orf.at.