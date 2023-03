- A Homok úti terület megvásárlásához favédelmi tervet is be kellett nyújtani. Ehhez képest a favédelmi terv most egy „nesze semmi, fogd meg jól”, hiszen nem kapcsolódott hozzá semmilyen háttéranyag, amivel érvényesíteni lehetett volna az abban foglaltakat – emlékeztetett Illés Károly, a közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője. A Jégpince utca felől is jól látható, milyen pusztítás történt a korábban városi tulajdonban lévő Homok úti területen.

- Sok barátom él a környéken, jómagam is itt lakom, sokszor szoktam erre futni és a gyerekekkel erre sétálni – erről már Pehi Orsolya beszélt lapunknak. - Meglepődve láttuk, hogy kivágták a fákat, hiszen ide mindenki azért jön ki, mert jó a levegő, ezért sem örülünk a történteknek. Már csak abban bízunk, hogy ültetnek új fákat – adott hangot teljes megdöbenésének Pehi Orsolya.

Fotós: © Cseh Gábor

- Nagyon örülök annak, hogy az előző ülésen javaslatomra a közgyűlés egyhangúlag fogadta el, hogy a favédelmi terv valódi értelmet kapjon, az legyen ellenőrizhető és szankcionálható – folytatta Illés Károly.

- Legyen valódi hatása a favédelmi tervnek, és ne lehessen Szombathelyen még egyszer ilyen pusztítás, mint, ami itt, a Homok úton történt – hangsúlyozta a politikus, aki hozzátette: a javaslatokról, intézkedési tervekről eddig semmilyen tájékoztatást nem kapott frakciójuk az önkormányzattól. - A városvezetés még nem egyeztetett velünk, ezért kíváncsian várjuk, mi kerül a közgyűlés elé a favédelmi tervvel kapcsolatosan – mondta el Illés Károly.

Ismert, dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger valamennyi szombathelyi képviselőhöz levélben fordult, amiben szlogenek helyett valódi tetteket szorgalmazott a környezetvédelem terén, hogy ne ismétlődhessen meg az, ami a Homok úton: több hektáron, 40-80 éves, hatalmas fákat vágtak ki. Illés Károly ennek nyomán fogalmazta meg határozati javaslatát a februári közgyűlésen.