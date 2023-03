Engedély nélkül tilos hullajtott agancsok gyűjtése, a lopásért pénzbírság, az állatkínzásért szabadságvesztés is járhat – tájékoztatott a Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Január végétől április elejéig szabadulnak meg fejdíszüktől először az idősebb, majd a fiatalabb hím szarvasok. A bikák minden évben új agancsot növesztenek. Ékességük és egyben fegyverük naponta 2-2,5 centimétert nő, és 4-5 hónap alatt éri el végleges méretét. A hullajtott agancs fontos információt ad a vadgazdálkodónak az állatok számáról, kondíciójáról, mozgásáról, életkoráról.

Az elmúlt időszakban a közösségi oldalakra több, Vas vármegyében rögzített felvétel is felkerült, amelyeken jelentős létszámú szarvasrudli vonult át a közutakon. Valószínűleg meghajtották őket. A tiltott módon agancsozók ugyanis szervezetten űzik az állatokat azért, hogy menekülés közben elveszítsék fejdíszüket, ami –ha idő előtt, esetleg a koponyacsonthoz csatlakozó agancstő egy darabjával együtt törik le – a pusztulásukat is okozhatja. Más esetben maradandó kárt okoz a sérülés: a következő évi agancsfelrakást negatívan befolyásolja, hiszen egy kapitális trófea helyett csak rendellenes fejdíszt tud növeszteni a bika. Ez bevételkiesést jelent a vadászatra jogosultnak, arról nem is beszélve, hogy a kimerülésig hajszolt szarvasok közlekedési balesetet okozhatnak.

A nyereségvágyból agancsozóknak lopásért és a vadat tiltott módon való zaklatásért kell felelniük, ha több állat maradandó egészségkárosodását, pusztulását okozzák, akkor szabadságvesztés a tét. A természetes módon elhullajtott fejdíszeket kizárólag az adott vadászterület vadászatra jogosultjának írásos engedélye alapján szabad összeszedni. Az illegálisan gyűjtött agancsok felvásárlása orgazdaságnak minősül.