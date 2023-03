Korábban beszámoltunk róla, a témában tájékoztató előadást szervezett a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete Vépen. Dr Várszegi Gábor, a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságának igazgatója lapunknak elmondta: az Európai Unió az E- Gazdálkodási Napló vezetését kötelezővé, a támogatások feltételévé szabta. Alapvető célja a nyomonkövetés, az élelmiszerbiztonság garantálása és a hatékonyságnövelés.

Szerinte valamennyi gazda ezt most többlettehernek érzi, de azt reméli: ahogy mára a támogatási rendszer online igénylése rutinszerűvé vált, úgy ez is csak gyakorlás és használat kérdése. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal többféle platformon, különböző kampányokkal segíti az új informatikai rendszer megértését.

A zöldítést szolgáló, most induló Agro-ökológiai Program mellett az alaptámogatáshoz való hozzájutás feltételrendszere is szigorodott, új szankciókkal bővült – ezt már Legény Ágnes, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrárstratégiai szakértője mondta. Magyarázta: 12 százalékos lejtésű területen nem lehet kapás kultúrákat termeszteni. Mostantól, ha egy hektárnyi ilyen terület is van a táblán, az egész annak minősül. Ez többek között akár a szóját is érintheti, amelynek Vasban is egyre nagyobb a kultúrája.

Új szabály az is: ha valakit rajta kapnak, hogy öntözési engedély nélkül öntöz, a teljes termelési támogatását elveszíti. Eddig nem ennek a rendeletnek a része volt, de mostantól a területalapú támogatásával játszik az is, aki nem megfelelően tárolja a növényvédőszereket. -Bevezetik idéntől a terület-monitoringozási rendszert, azaz műholdfelvételekkel ellenőrizik a táblahatárokat, a növények fajtáját, fejlettségét.

- Sok mindent szigorított az Európai Uniós, szűkültek a gazdák mozgásterei. Mi most abban próbálunk segíteni, hogyan lehet ehhez alkalmazkodni, hogyan kerülhetjük el a meglepetéseket - fogalmazott a szakember, aki felhívta a figyelmet arra is: március 15-én adja ki a NÉBIH a használható növényvédőszerek új, szűkített listáit. Az egységes támogatási kérelmek várhatóan április elejétől lesznek elérhetőek.