Évekig senkinek nem tűnt fel az Agora Savaria Filmszínháznál, hogy két jegypénztáros – a vád szerint – 4 éven keresztül, 2018-2022 között, közel nyolcmillió forintot sikkasztott el. A Szombathelyi Járási Ügyészség a napokban emelt vádat a bűncselekmény kapcsán két nővel szemben, akik összesen 7200 mozijegy árát tették zsebre. Az eset érdekessége, hogy a két vádlott jegypénztáros nem volt a mozi alkalmazottja, bár azt az általunk felkeresett - tavaly óta a filmszínházat is működtető - kulturális központ nem árulta el, hogy akkor kinek is dolgoztak valójában. Megkérdeztük, miért csak évek múltán merült fel a sikkasztás gyanúja, az üzemeltető Agora Szombathelyi Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. úgy tájékoztatta lapunkat: az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója, Horváth Zoltán 2020. február 1. óta töltötte be a pozícióját.

Ezt követően március hónapban, a kormányzat pandémiás intézkedéseit követően bezártak a kulturális létesítmények, így az AGORA-Savaria Filmszínház is. A mozi, más kulturális térhez hasonlóan 2020-ban és 2021-ben is csak alig, illetve részlegesen működött. 2021-ben már zajlott az intézmény jogutód nélküli megszűntetése, illetve feladatainak átadása az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. részére, amelyre 2022. január 1-jén került sor. A visszaélésre azután derült fény, miután a kulturális központ 2022 elején átvette a mozi üzemeltetését és elvégezték a pénzügyi átvilágítást – derül ki a válaszból. Megtudtuk azt is, a pénzügyi ellenőrzés a jelenlegi társaságnál a belső ellenőr dolga. Arra a kérdésünkre, hogy miképpen derült fény a visszaélésre, a bírósági eljárásra hivatkozva nem kaptunk választ.