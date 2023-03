Ami a koncerteket illeti, a nyárig színpadra lép a Hooligans és a Road, Bródy János, a Nox, a Kowalsky és a Vega, a Carson Coma, Szentpéteri Csilla, a Csík Zenekar és Bereczky Zoltán. De koncertezik az Isis Big Band és több alkalommal a Savaria Szimfonikus Zenekar is. Utóbbival kapcsolatban Horváth Zoltán megjegyezte, hogy a zenekar valószínűleg már csak márciusban próbál az intézményben. Kern András önálló estjével, Polyák Lilla és Janza Kata Abba Show-val, érkezik Szombathelyre, de jön az Így öten! című produkció és lesz Retro fesztivál is.

A színház szerelmesei a Mágnás Miska operett előadásnak, az Egy csók és más semmi zenés vígjátéknak, a Válótársas improvizációs színházi előadásnak, az A miniszter félrelép és a Szép nyári nap című színházi előadásnak és operettgálának is örülhetnek. A gyermekekhez eljön az Oroszlánkirály, Bing nyuszi és barátai, a Kicsi Gesztenye Klub és Halász Judit. A szórakoztató programok sora itt még nem ér véget, Kőhalmi Zoltán, Somogyi András és Bödőcs Tibor humoristák is fellépnek az Agorában. Beszélgetős esttel érkezik még Orvos-Tóth Noémi és Almási Kitti is.

A nagy városi programok között idén is megemlékeznek Szombathely bombázásának évfordulójáról, a március 15-ei forradalom- és szabadságharc ünnepéről, a Magyar Költészet Napjáról, a Magyar Hősök Napjáról, a Nemzeti Összetartozás Napjáról, de lesz városi gyermeknap és Szent Iván éj is. Idén is lesz állásbörze, a „báli szezont” pedig a Nagy Lajos Gimnázium bálja zárja. A kisebb programok sorában szó esett a slam poetry estekről, a Szerda Esti Akusztikról, kézműves foglalkozásokról, szakkörökről, robotika versenyről.

Kiállításoknak is helyet ad az intézmény: lesz plakátkiállítás, meseillusztrációs és rajzpályázat, szakrális roma tárlat és a foltvarró szakkörön készült munkák is bemutatkoznak. Visszatér az élet az Agora Savaria Filmszínházba és a Víztoronyba is. A moziban Csernus Imre, Orosz György és Laár András is ad önálló estet, de ukrán gyermekrajzokat is kiállítanak. A Víztoronyban ismét elemlámpás toronylátogatásra várják az érdeklődőket, de megnyílik a használók előtt a KRESZ Park is.

Az Agora Művelődési- és Sportház épülete idén lesz 60, az Agora Savaria Filmszínház pedig 50 éves, ezek megünneplésére ünnepi programsorozatot és gálaműsort terveznek a nyár végén, ősz elején. A műsorban elsősorban azok a művészeti egyesületek, csoportok fognak fellépni, amelyek a sportház alapításakor és azt követően is szerepet vállaltak annak életében. Horváth Soma, kultúráért is felelős alpolgármester a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy elindult az Agorában a Wagner András Humán Szolgáltató és Felnőttképzési Központ, így ősszel elindulnak a felnőttképzések a kulturális intézményben. A szentivánéjjel kapcsolatban egy fellépőt árult el Horváth Zoltán: Korda György és Balázs Klári adnak nagyzenekaros koncertet.