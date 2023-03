Magángyűjtők mellett a Klapka György Hagyományőrző Egyesület és a szombathelyi Katonatörténeti Kiállítás is értékes tárgyakkal járult hozzá ahhoz a kiállításhoz, amely korabeli tárgyakon, fegyvereken keresztül mutatja be a szabadságharc főbb állomásait, majd az azt követő megtorlás időszakát. A magángyűjtők között szerepel dr. Puskás Tivadar, Szombathely korábbi polgármestere is, aki ritka, a huszárhagyományokhoz köthető darabokat ajánlott fel a kiállításnak bemutatásra, de megcsodálható egy ritka és jó állapotú dragonyos mellvért is szuronyokkal és szablyákkal, ami Németh Gábornak, a Kámoni Arborétum vezetőjének gyűjteményéből származik.