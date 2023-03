A sárvári mazsorett együttes szeretne még több fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosítani tagjainak, ezért új ötlettel rukkoltak elő az idei évre. Bővül a repertoárjuk, egy számukra új helyszínen, a Zene Házában adnak tematikus műsorokat a tavaszi időszakban.

- Március 25-én 17 órakor a Zene Házában adunk műsort „Tánc és Mazsorett” címmel. Olyan koreográfiákat hozunk, amikkel meg tudjuk mutatni, hogy a tánc és a mazsorett milyen jól kapcsolódik egymáshoz – fogalmazott Csikós Györgyné, az együttes nívódíjas művészeti vezetője, aki azt is elárulta, hogy a második előadás április 22-én lesz, amikor is az óvodások is megjelennek „Miből lesz a cserebogár, avagy a mazsorett” címmel.

Csikós Györgyné előjáróban a nyári és őszi tervekről is beszélt. Elmondta, hogy a hagyományos programjaik – mint az országos mazsorett fesztivál, és a Posta téri mazsorett show – 2023-ban is megrendezésre kerülnek.