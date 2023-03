kiállítás címe is jelzi, hogy a különböző tárgyak, anyagok újra felhasználása egyre nagyobb teret nyer napjainkban. Meszes Márta - aki Felsőmarác egyik kreatív alkotója - az év elejétől nagy gonddal készíti azokat a hasznos holmikat, amelyeket használt, esetleg már kidobott alapanyagokból állít össze. Így készültek kinőtt farmernadrágból válltáskák vagy éppenséggel ágyneműhuzatból kispárnák.

Az újrahasznosítás jegyében nyitott tárlat egyik célja az volt, hogy megmutassa a felsőmaráci Alkotó Kuckó és a benne munkálkodók sokszínűségét. A kiállítás jó közösségépítő erő is, hiszen most már egyel több ok van arra, hogy az emberek betérjenek és beszélgessenek egy jót. A kiállított darabok bármelyikét el lehet készíteni a varró tanfolyam foglalkozásain, de Meszes Márti néni nagyon szívesen segít azoknak is, akik nem szeretnék kidobni feleslegessé vált dolgaikat, de örömmel varázsolnának belőlük valami újat.

A kiállítás előzetes egyeztetés alapján bármikor megtekinthető, egészen húsvétig.