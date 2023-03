Dr. Hoós Anna jegyző számolt be a képviselő-testületnek a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról, közte a létszámhelyzetről, a pénzügyi, adóhatósági, szociális, gyámügyi és egyéb igazgatási feladatokról Vépre és Bozzaira vonatkozóan. Változik májustól a szociális és a „vendégebéd” díja is: előbbit 800, utóbbit 1090 forintban határozták meg. Az ebéd házhoz szállításáért háztartásonként naponta 100 forintot kell fizetni. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díját bruttó 800 forintra emelik szeptember 1-jétől. A többi díjat változatlanul hagyják – erről is döntöttek a képviselők.

Elfogadták a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási tervét a 2023. évi munkaterv részeként. A vezető, Iszakné Koszorús Judit a művelődési ház 2022. évi munkájáról számolt be: a személyi és szakmai feltételekről, a házban működő klubok és szakkörök összejöveteleiről, együttműködő partnereikről, rendezvényeikről. 2023-ban tervezik az év rendezvényeit, a hagyományos nagyobb események (Világ Közepe Fesztivál, gyermeknap, Tündérkert, Reneszánsz forgatag, Erdődy-előadások) mellett keresik a lehetőséget és a pályázati forrásokat újabb, a település közösségét megmozgató programok megvalósítására. Pályázatot hirdet a képviselő-testület civil szervezetek és helyi önszerveződő civil közösségek támogatására – ez is napirenden szerepelt. A pályázatokat április 19-én 12 óráig kell benyújtani, az elbírálás határideje április 28.

Egyhangúlag támogatták a képviselők, hogy a Nyírségi Szociális Centrum népkonyhai szolgáltatást alakítson ki Vépen – a helyszínre is elhangzott javaslat: a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ. A népkonyhai tevékenység a szociális étkeztetés egyik formája, melynek keretében helyben fogyasztással, napi egyszer meleg étel biztosítható azoknak a 18 év feletti, szociálisan rászoruló személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. Az idén 202 m3 szociális célú tüzelőanyag vásárlásához igényel támogatást az önkormányzat – így szavaztak a képviselők.

Kéréssel fordult a polgármesterhez a Magyar Máltai Szeretetszolgálati Egyesület Nyugat-Dunántúli Regionális Központja az önkormányzat és szervezetük közötti megállapodás módosítása miatt: érzékenyítés témában terveztek ukrán menekült gyermekeknek kézműves programokat, de a pályázati összeg nem fedezi a megvalósítás költségeit. További forrásokat kell bevonniuk, és átütemezni a programokat tavaszra, nyárra. Az elszámolás benyújtásának határidejét szeptember 1-jére változtatták.