A 2022-23-as téli útüzemeltetési időszakban 7 havas és 43 síkos napot regisztráltak a vármegyében, ez idő alatt mintegy 4383 tonna útszóró sót és 204 840 liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek a Magyar Közút kezelésében lévő 1606 kilométernyi útra, továbbá 1018 tonna kátyúzókeveréket dolgoztak be a vasi utakba a téli burkolatfenntartási munkák során Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető érdeklődésünkre közölte: a kihelyezett mobil hóvédművek hossza több mint 51 ezer méter volt, a szervezet vasi munkatársai jelenleg ezek beszedésén is dolgoznak.

Fotós: © Szendi Péter

A gépparkot átállítják a tavaszi, nyári munkákra, az eszközöket átvizsgálják, szükség esetén javítják. Most időszerű az útra belógó ágak visszanyesése is, továbbá a melegaszfalt keverő telepek újranyitásával megkezdődnek a tartósabb burkolatjavítási munkák. Pécsi Norbert Sándor szólt arról is: a Tour de Hongrie kerékpáros verseny vasi útvonalán is végeznek majd lokális javításokat.

A közlekedőknek azt javasolják, még indulás előtt tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon – itt az éppen aktuális munkák miatti esetleges korlátozásokról is beszámolnak.