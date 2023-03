Olvasónktól kaptuk a jelzést csütörtökön: arról beszélnek a vasi településen, végleg lakat került a séi boltra, az üzletet nem nyitják ki többé. Előbb interneten tájékozódtunk: az üzletlánc honlapján nem láttunk változást, a keresőprogram boltot jelölt Sében a Szabadság utca 1. szám alatt. Megkerestük az ügyben Nagy Róbert polgármestert, akit telefonon értünk el és rögtön cáfolta a híreszteléseket.

Hozzátette azt is, ő is olvasta ezt a pletykát közösségi médiában, ám annak nincsen valóságlapja. Megtudtuk: a faluvezető ugyancsak fontosnak tartja, hogy működjön a vegyesbolt, ezért rendszeresen egyeztetnek az üzletet működtető Szombathelyi Coop Zrt. vezérigazgatójával, Kiss Zoltánnal. Ennek is köszönhető, hogy bár a témának nincsen önkormányzati vonatkozása, tájékozottabb az ügyben. Úgy folytatta: leltározás zajlik a kereskedelmi egységben, de végleges bezárásról szó sincs.

Köztudott az is Sében, hogy a boltvezető egyéb okok miatt felmondott, február végével távozott. A településvezető szerint azonban ezt a problémát is megoldották az üzletben. Kerestük az ügyben a Szombathelyi Coop Zrt. vezérigazgatóját, akit egyelőre nem értünk el. Ha új információhoz jutunk, közöljük.

Sé önkormányzatának álláspontja a település hivatalos oldalán jelent meg az üggyel kapcsolatban: