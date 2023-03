Vajon mennyire segítőkészek a vasi sofőrök, ha vonuló tűzoltóautóval találkoznak az utakon? Erre is választ adnak a szombathelyi tűzoltók videói, amelyeket az egyik legnépszerűbb videómegosztó portálon, a TikTok-on osztottak meg. Sajnos van példa mindkét esetre. Összességében elmondható a videók alapján, hogy a belvárosi forgalomban is nagy a segítőkészség a sofőrök által, azonban akad olyan alkalom is bőven, amikor egy kicsit több odafigyeléssel sokkal hamarabb átjutottak volna a tűzoltók egy-egy forgalmi helyzeten.

Az posztolt videók közül az egyik már biztosan bejárta a világhálót, közel 16 és fél ezer kedvelés érkezett rá a feltöltése óta. Ezen a felvételen a tűzoltók épp az egyébként nagy kamionforgalmat bonyolító 86-os számú főúton vonulnak, ki Szombathelyről. A tapasztalat a belvárosban készült videóéhoz hasonló. Az autósok, kamionosok többsége lassít, félrehúzódik, vagy meg is áll az útszélén. Azonban továbbra is akadnak sofőrök, akik a gyorsabb reakcióval nagyban megkönnyítették volna tűzoltóink munkáját.