– Az egyik percben a Maldív-szigetekre, a másikban már Egyiptomba szervezünk utat. Ugyanígy nem csak az úticélok, az időpontok tekintetében is nagy a szórás: legalább annyian szervezik március elejére a nyaralásukat, mint ahányan szeptemberre, de van már foglalásunk jövő esztendőre is – mondja Bartha Zoltánné ügyvezető, akivel az éppen megújuló, letisztult, modern külsőt kapó Király utcai irodában beszélgetünk.

Összesen négy irodájuk van, mindenhol hasonlóak a tapasztalataik. Mindez azt is hozza magával: ma már nem érdemes a last minute utakra várni, mert addigra általában a repülőjegyek és a jó szálláshelyek is elfogynak. A szakember úgy érzi: a pandémia miatt kimaradt utazásokat mindenki tavaly és idén próbálja pótolni. Az utóbbi időben többen választották Madeirát, Zanzibárt, Törökországot és a Maldív-szigeteket, továbbá a statisztikából látszik az is, a családok többsége a fődesztinációkba utazik: Törökországba, Egyiptomba Spanyolországba és Görögországba. A horvát és az olasz utak iránt azonban megcsappant az igény: ennek egyik oka az lehet, hogy egy repülős, török all inclusive út ára vetekszik egy horvátországi négycsillagos szállodáéval. Tapasztalják ugyanakkor azt is: közelebbi távolságba az utazók maguk foglalnak repülőjegyet és szállást az interneten.

Kíváncsiak voltunk arra is, a február 6-i, nagyerősségű földrengés mennyire nyomja rá bélyegét a Törökországba tervezett utakra. Bartha Zoltánné elmondta: ár-érték arányban még mindig ez a legjobb desztináció. Vannak, akik félnek, de a legtöbben úgy állnak hozzá: nagyon messze volt a földrengés az üdülőövezettől, másrészt nyárig még nagyon sok minden változhat. Az oda szóló foglalását eddig még senki nem mondta vissza.

Az árak emelkedtek a tavalyihoz képest, ennek legnagyobb részét az árfolyamkülönbség generálja. A szakember azt mondja, szerencsés, ha valaki úgy keresi fel őket, hogy megmondják, mekkora összeget tudnak utazásra szánni. - Az idegenforgalomban az ár-érték arány nem hazudik. Egy háromcsillagos szálloda lényegesebb olcsóbb az ötcsillagosnál, de annyival kevesebbet is tud. Tudunk lefele menni az árban, de akkor azért nem biztos, hogy például tengerre néző szoba jár - fogalmazott a szakember, aki mindenképpen azt tanácsolja: utazási irodán keresztül utazzunk és kössünk biztosítást. Így egy nem várt betegség, baleset vagy éppen a térséget érintő földrengés miatt sem veszik el a foglalás ára. Erre az utazásszervező a garancia.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2018 második negyedévében, az egy-és a többnapos utazásokat is beleszámítva, mintegy 5,6 millió látogatást tettek a magyarok a határon kívül. Ugyanez a szám a pandémia sújtotta időszakban -2020 és 2021 – 2,6 illetve 3 millió volt. Bíztató adat, hogy tavaly április és június között már 4,7 millió alkalommal utaztak külföldre a magyarok.