Faágon gubbasztó vörösbegy, zöldikék az etetőn, egy bükkfa „szeme”, az erdők határa, formák, árnyak és motívumok is szerepelnek a gyerekek fotóin – a tablókra az alsós, felsős és középiskolás díjazottak munkái kerültek fel. Tetszőleges számú, saját készítésű digitális képpel nevezhettek a diákok. A fotópályázatra húsz iskola 56 tanulójától összesen 408 kép érkezett be. A legtöbben – kilencen – a Rum-Kastély EGYMI-ből neveztek – ismertette a megnyitón Illés Péter, az egyesület alelnöke. Mint mondta, a témaválasztásnál a legvonzóbbnak a „fák” kategória bizonyult.

Forrás: Ohr Tibor

A „madarak” téma kicsit nehezebb, hiszen a legtöbb madár nem várja meg, amíg jó minőségű képet készítenek róla. A „Chernel-emlékek Magyarországon” kategóriában viszont – és emiatt sajnálatát fejezte ki – nem érkezett be alkotás. Örültek, hogy sok fiatal a természet szépségeinek megörökítését is szívügyének tartja. A képekhez fűzött kommentekből az derült ki, hogy sokan szívesen járnak a természetben, és szeretik az élővilágot. Külön örvendetes, hogy több iskolában média- vagy fotószakkörön is foglalkoznak a témával – mondta, és hozzáfűzte: olyan fényképeket is elfogadtak, amelyek más fotópályázaton már szerepeltek, hiszen ezt a kiírásban nem zárták ki. S hogy a technikai feltételekből kicsit alább adtak, tekintettel arra, hogy az iskolás korosztály általában nem rendelkezik drága fényképezőgéppel. Így kisebb felbontású képeket is elfogadtak, amelyek okostelefonnal készültek.

Forrás: Ohr Tibor

Schrott Tamás, az Írottkő Natúrparkért Egyesület köszöntőjében Chernel Istvánról és a speciális látásmódról beszélt, ami a természet megközelítéséhez szükséges. Terplán Zoltán alpolgármester úgy fogalmazott: aki természetet fotóz, az biztosan vigyáz annak értékeire, másoknak példát mutat és harmóniában él a természettel. Nemcsak észreveszi annak csodáit, hanem láttatni is tudja másokkal. A fotókat, amelyeket egy hónapig láthatók a könyvtárban, három korosztályban jutalmazták. A díjazottak madárodút, a madárvédelemmel, a természet megismerésével kapcsolatos ajándékokat kaptak.