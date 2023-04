A Vas vármegyei Árvaház (Vasvármegye Árvaháza és Hadiárvaháza) létesítéséről 1874. december 4-én a megyei közgyűlés döntött. Az ötletgazda Ernuszt Kelemen főispán volt, ő indítványozta az intézmény létrehozását. A megépítéséhez Szabó Imre megyéspüspök adományozott hozzávetőleges egy egyhektárnyi parcellát az akkori Pásztor utcában, ami a mai Dózsa György utca. Az intézet falai is közadakozásból épültek fel, hogy otthonul szolgálhasson a teljesen elhagyott árva gyermekek részére. Az alapkőletételre 1877. május 1-jén került sor. Az alapkőbe az alapító okmány mellett elhelyezték a városi vezetők, az alapítók, a tervező (Graber Ferenc bécsi építész) és az építő iparosok neveit.

A tervpályázat után 1878-ban épült felé. A város impozáns épülete volt a maga két szintjével. Az épület közepén az alsó szinten egy hatalmas ebédlő kapott helyett, felette egy szintén tágas díszterem volt. Tőlük jobbra és balra nemek szerint különítették el a tantermeket, illetve a hálótermeket, fürdőszobákat. Voltak még benne betegszobák, munkatermek, raktárak és irodák is.

Ugyan az épületet 1878 szeptemberében átadták, ám az intézmény az év decemberében kezdte meg működését, amikor is 18 fiú és 10 leány költözött be az újonnan elkészült épülete falai közé. A növendékek száma 1879-ben már 46 volt. Az intézményt az első három évben Sohonyai Ferenc csákányi tanító igazgatta, akit 1884-ig Mendlich Mihály váltotta az igazgatói székben. A Pozsony vármegyéből származó igazgató-tanító azonban idejekorán lemondott, akit 1884. októberében az a Gerlits Sándor követett, aki igazgató-gondnokként egészen nyugdíjba vonulásáig, 1930 júniusáig szolgálta a várost és a megyét az árvaházban.

Gerlits Sándor 46 éven át volt igazgatója az Árvaháznak

Gerlits Sándor a nagyváradi katolikus tanítóképzőben végzett 1881-ben, ahol két évig osztálytanító volt. Innen került Németgencsre (ma Gencsapáti). Itt is két évig volt osztálytanító 1884-ig. A 46 éven át tartó igazgatói tisztsége alatt sokat tett Szombathelyért, szakterülete volt az oktatás mellett a közegészségügy is. 1886-ban ő kezdeményezte az árvaházon belül az elemi iskolai tanítást. A Tuberkolózis Ellen védekező Vasvármegyei Egyesületnek és az Erdei Iskolának is tagja volt. A Vakokat Gyámolító Egyesület Dunántúli Fiókja is az ő indítványozására jött létre.

Az árvaház jelszava ez volt: Ora et Labora, azaz Imádkozzál és dolgozzál! A falakon belül eszerint is folyt az élet. Az intézmény első 15 évében több mint 140 árvát vettek fel, és csaknem 100-at már ki is bocsátottak az életbe. Az első negyedév növendékei közül volt, aki jogász, tanító, postás, vagy éppen kőfaragószobrász lett.

Az intézmény 25 éves jubileumát 1903. decemberében ünnepelte. Ekkor már 248 volt azoknak az árváknak a száma, akiket itt neveltek fel. Az árvaházban nyilvános volt a fiú és a leány elemi iskola. Innen tízéves kortól a polgári és köziskolákba iratták be a diákokat. A középiskolákban négy osztályt igyekztek mindenkivel elvégeztetni. A felsőbb osztályokba azonban csak azokat íratták be, akik jelesek, vagy jók voltak. A többiek ipart, mesterséget tanulhattak. Az árvaházi tanulókat a középiskolákban megbecsülték, hiszen a jó tanulók nagy része közülük került ki. Azonban a főiskolai,

egyetemi tanulmányaik elvégzéséhez ösztöndíjra volt szükségük, amit a jelesre minősített érettségivel kaphattak meg. Ez a kedvezmény 1934-ig élt, amikor az ösztöndíj havi 42 pengő volt.

Az első világháborút követő 15-16 évvel a hadiárvák lassanként kikerültek az intézményből, a leányok nevelését 1932-ben megszüntették. Ezt követően Árvaházi Internátusként működött az intézet, amelybe már tehetséges és rászoruló tanulókat vettek fel.

Az Árvaház szoros kapcsolatban volt az Erdei iskolával, többek között köszönhetően annak, hogy részben közös volt a vezetés. Szombathelyen az Árvaház volt az első intézet, amelyet vízvezetékkel szereltek fel. Addig az intézmény udvarán lévő kút szolgáltatta a tisztálkodáshoz szükséges vizet. Ebből egy szamár segítségével pumpálták fel a nem kevés vízmennyiséget a padlásterében lévő víztartályba: az ásott kút felett volt egy szerkezet, amelynek a rudjához fogták a szamarat, aki körbejárva működtette azt. Az intézmény szamarainak a Perint partján volt egy istállójuk. Mindaddig, amíg a vízkiemelést nem villamosították.

Az árvaház sorsát – mint ahogy sok más szombathelyi intézmény, és épület sorsát is – a második világháború, és az azzal járó bombázások pecsételték meg. 1947-ben a város rendezési tervében még szerepelt az árvaház, amelyet rendbe kell tenni, és a rendeltetésének átadni. Akkoriban úgy vélték, hogy amerikai bombázók rombolták le az intézetet, ám később kiderült, hogy nem érte bombatámadás az épületet. 1945. március 27-én éjjel tűz keletkezett az épületben, amelynek egyik szárnya a lángok martaléka lett. Az épületben akkor több hatóság is menedéket kapott, mint például a propaganda-minisztérium, amely szervek töménytelen iratot halmoztak fel, amelyek csak táplálták a tüzet. A félig romos épületet még meg lehetett volna menteni, ám ehelyett annak lebontásáról döntöttek: építőanyagként hasznosították újra. 1951-ben 15 termelőszövetkezeti szakcsoport vette meg a téglákat.

Ennek az épületnek a helyén áll ma a körmendi születésű Frim Jakab gyógypedagógusról elnevezett általános iskola és speciális készségfejlesztő szakiskola. Az iskola épülete 1991-ben készült el Rajkányi Lajos tervei alapján.