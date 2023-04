"A Kecskeméti Törvényszéken – miután Szeged összeférhetetlenséget jelentett – a 2020. októberi előkészítő ülést követően érdemben 2021 márciusában kezdődött a tárgyalás, tehát annak is két éve. Még az első tanúk meghallgatása van folyamatban, azoké, akik terheltjei voltak az ügynek, de egyezséget kötve már le is ülték a rájuk kiszabott büntetést. A védelem több mint 200 tanú idézésére tett indítványt, ehhez képest jelenleg három-négy havonta tartanak általában két tárgyalási napot. Eddig minden érintett kihallgatása több napot vett igénybe. Ha matematikailag akarjuk kiszámolni, ilyen körülmények mellett mikorra lesz első fokú ítélet, nyugodtan kimondhatjuk, hogy ebben az évtizedben nem…" - írja a Pesti Srácok. A portál emlékeztet arra is: "A legutóbbi két tárgyalás között négy hónap telt el, és most ismét csak június 20-ra tűztek ki tárgyalási napot. A tempó nem mondható túl feszesnek ahhoz képest, hogy több mint 200 tanút kell még meghallgatni"

A Pesti Srácok kitér arra is: a büntetőeljárás kétségtelenül halad, legutóbb már a második tanú tett terhelő vallomást Czeglédy Csabára. Azt írják: "Jól látszik: aki bevallotta a bűnösségét és leülte a büntetését, annak már nincs vesztenivalója, beszél. Meghallgatták már az összes terheltet, Czeglédyt utolsóként, aki önmaga több tárgyalási napon keresztül mondta csak az önálló mondandóját".

A portál megkereste a Kecskeméti Törvényszéket, megkérdezték, ha egyszer több mint 200 tanút kell meghallgatni, miért csak négyhavonta tűznek ki tárgyalási napokat. A válaszban azt írták, a bíróság az ügyet késedelem nélkül tárgyalja, eddig (2020. június 25–2023. március 22.) 45 tárgyalási napot és egy előkészítő ülést tűzött ki (rendszeresen egy kitűzéssel több tárgyalási napra, és jellemzően megfelelően rövid tárgyalási időközökkel). Hozzátették, hogy a Kecskeméti Törvényszék leterheltségét csökkentendő az Országos Bírósági Hivatal elnöke több pályázat kiírásáról rendelkezett - közölte a Pesti Srácok.