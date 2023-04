Időközben Perlaki Ernő módszertani könyvet írt a bábjátszásról, ezen mű gyakorlati megvalósítói között meg lehet említeni a csepregi Fillinger Annát, a körmendi Madáchy Károlyt, vagy éppen a vasvári Kelemen Józsefet, akinek bábelőadásai nem csak a saját településükön váltak népszerűvé.

Rendszeres bábjátékos-képzés is folyt a megyében. A kőszegi tanítóképző mellett a répceszentgyörgyi paraszt-dolgozók tanítóképzőjében is tartottak ilyen jellegű oktatást. A szombathelyi tanítóképzőben is működött a fakultatív bábvezető-képzés, azonban csak pár évig. Ezen képzések megszűnésével jó pár évig nagy hiány áll be a vasi bábszínjátszás életében.

Egészen az 1960-as évek közepéig, amikor is bábszakkör vezetők képzését Vas megyében is már népművelési tanácsadó vette át önálló szakreferenssel. Ezzel a vasi bábmozgalom újabb lendületet kapott, 1966-ra pedig egy újabb nagy megyei seregszemlére kerülhetett sor. 1966. május 29-én, a gyermekmapon tartották az I. Vasi Bábfesztivált, amelyen az 1948-as gyakorlati kezdeményezéshez hasonlóan több bemutatót is tartottak. Az Ady Endre Művelődési Otthonban egész nap nem kevesebb, mint a tíz szombathelyi bábegyüttes mellett Bérbaltavár, Csepreg, Csörötnek, Körmend, Kőszeg, Répcelak, Táplánszentkereszt, Vasvár és Vép társulatai is felléptek. 1968-ben, a II. Vasi Bábfesztiválon azonban már csak 12 csoport előadását láthatta a népes gyereksereg. Érdemes itt megemlíteni a kőszegi Vida Árpádnét, de újabb együttesek is megjelentek: Csákánydoroszló (Szalai János), Ivánc (Tóth Magdolna), Rábapaty és Sárvár (Tóth Vincéné), Őriszentpéter (Molnár Imréné), a szombathelyi Hámán Kató iskola (Hargitai Viktória), a Dózsa György iskola (Papp Józsefné) és az Úttörőház (Pintér Borbála vezetésével).

A következő vasi bábtalálkozó jelentőségét az adta, hogy az addigi fesztiválokon még hiányoztak a felnőtt csoportok. Ezúttal viszont új színt hozott Németh Kálmánné vezette óvónői bábcsoport, valamint a Szabó László és Tóth Vincéné irányításával bemutatkozó felnőtt együttes.

Ezt követően a rendszeres nyári velemi tanfolyamok és bábműhely mellett a televízió is sokat segített a vasi bábmozgalom fellendülésében. Többek között a „Játsszunk Bábszínházat!" és a Ki mit tud? versenyei segítették az új lelkes csoportok előretörését. Csákánydoroszló és Csepreg után Ölbő (Bárdosi Balázsné), valamint Szentgotthárd (Horváth Béláné) csoportjai értek el országos sikert (Aranyparaván-díj), majd a békéscsabai és salgótarjáni fesztiválokon is siker övezte munkájukat, színjátszásukat. A hetvenes évek elejétől sokat segített az óvodai bábjátszás fellendülésében az is, hogy az Entzbruder Dezső Szakközépiskola óvónői tagozatán elindult a rendszeres bábjátékos képzés. Az első évfolyam 1972-ben kapott ilyen jellegű képzést.

Mi több az 1970-es években már rendszeresen, évente rendezték meg a vasi bábtalálkozót, amelynek Szentgotthárd adott otthont. Itt mutatkoztak be a megye legjobb csoportjai. A kis községek méltó versenytársai lettek a városi csoportoknak, Csényén Nagy Márta vezetésével, Vasasszonyfán Erdei Gáborné irányításával. De Szombathelyen is nagy kedvet kaptak a bábosok: a legsikeresebben a Bolyai gyakorló iskola bábosai (dr. Gautier Barnáné) és a Petőfi iskola szakköre (Békefi Antalné) szerepelt. Ráadásul 1977-ben ismét lett felnőtt bábcsoportja a megyének, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Mesebolt Bábegyüttese, amely 45 éve az I. Pedagógus Bábtalálkozón mutatkozott be Szolnokon.

1978-ban nem csak a Mesebolt Bábszínház megjelenése adott lendületet a vasi mozgalomnak, hanem a vasi bábjátszás első 30 éves múltját prezentáló megyei bábkiállítás is, amelyet a művelődési és Sportház galériáján rendeztek meg. Ehhez hasonló nagyszabású bábbemutató addig még nem volt a megyében, sőt országos szinten is nagy ritkán. A beküldött gazdag anyagot a Népművelési Intézet szakelőadója zsűrizte. A kiállítást Gazdag Erzsi, József Attila-díjas költő nyitotta meg. A tárlat felölelte a bábuknak minden fajtáját, a sík, pálcás, termény, botos és kesztyűs bábukon át a marionettig. A kísérővel érkező csoportok a hangos tárlatvezetést is igénybe vehették. Akkoriban érdekes kiegészítő program volt a képmagnós vetítés, amelyen az utóbbi évek legsikeresebb vasi bábelőadásait láthatták az érdeklődők. A kiállítás megnyitásának napján alkalmi postahivatal is működött a Művelődési és Sportházban elsőnapos különleges bélyegzővel.