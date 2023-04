Aznap 14 órától kincskeresés lesz, és tájékozódási verseny indul a Csónakázó-tó körül. 16 órától az ELTE SEK C épület 216-os teremben Legfrissebb földrajzos művek Szombathelyről címmel könyv- és térképbemutatóra várnak. 18 órától a C épület 010-es termében vetítés kezdődik A digitális planetárium csodái címmel. Három előadás is várja a különböző életkorú érdeklődőket 18, 19 és 20 órakor. A programok regisztrációkötelesek.