A társasház közös, zárt kertje használható. A társasház homlokzata és a lépcsőház is festésre került 2021-ben.A tágas lakást 2018-ban teljes körűen felújították. Ez a burkolatok, bejárati ajtó, vízvezeték és villanyvezeték teljes cseréjét jelentette. A távhős fűtés radiátorait is lecserélték. Új konyha került beépítésre. Az ablakokat felújították. Új villanybojler került beépítésre és a mosdó is megújult. Parkolás pár lépésre bérletet váltva lehetséges. [...]”

