A fórum szokásos rendje szerint Kovács Péter polgármester vetített képeken – 42 dián – számolt be a 2022-es év számairól, a város igazgatási, szociális ügyeiről, intézményei működéséről, a főbb rendezvényekről, utána az idei, részben már megvalósult tervekről beszélt. Az est második felében kérdéseket tehettek fel a vépiek. Szalai Lajos, a polgárőrség vezetője a besurranó tolvajok lehetőségére hívta fel a figyelmet. Keressék őt telefonon azonnal, ha ilyet tapasztalnak, javasolta. Egy Kassai utcában lakó házaspár az utca sorompón túli részének belterületbe vonását sürgette. A polgármester azt ígérte, az idén sor kerül erre.

Szalai György az utakkal kapcsolatban élt panasszal: A Szombathelyről bevezető út felfestése szerinte elkopott, hiányolta a gyalogátkelőhelyet, ami a sportpályára és/vagy az újonnan nyílt üzletközponthoz átvezetne. Hozzászólásában ő és dr. Németh Ákos gyógyszerész is megemlítette a szakiskola előtti különösen veszélyes „halálkanyart”, ahol rengeteg baleset történt, egyebek mellett az aszfaltfelgyűrődés miatt. Javasolta az Erdődy-kastély kerti csalitjának kitisztítását az országút felőli részen – a nyiladékon át láthatóvá válna az épület a szökőkúttal. Szerinte érdemes lenne felvenni a kapcsolatot az ügyben a Magyar Kertörökségi Alapítvánnyal. Felszólalásában egy jóléti tó, víztározó, rekreációs-turisztikai célpont létesítését javasolta. Mint mondta, a Szombathely–Vép kerékpárút nagy lehetőséget jelent a városnak. Ha elkészül a sárvári bekötőszakasz, élénk nemzetközi forgalomra is számíthat Vép. Többször felmerült már egy vízgyűjtő, fürdési funkcióval is bíró halastó megvalósítása a volt tsz-kertészet helyén. A kutak vízszintjének biztonsága is javulna ezzel, mondta.

Az utak felfestésével kapcsolatban ír a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, az aszfalt-felgyűrődés ügyében már megtették ezt – az út kezelője türelmet kért. A közútkezelő forgalomszámlálást végzett, de az áthaladó forgalom még nem indokolja a zebra létesítését, válaszolt Kovács Péter. A mezőgazdasági középiskola parkja állami tulajdon, a Kisalföldi Agrárszakképző Centrumhoz fordul az önkormányzat – jelzik a mostoha sorsú kastélypark állapotokat, és felkeresik az alapítványt is, ígérte. Valóban cél, hogy Vépen keresztül kerékpáros összeköttetés valósuljon meg Szombathely és Sárvár között. Ha ez megvalósul, érdemes lesz mellé kiszolgáló létesítményeket is tervezni, mondta. A Jókai utca járdájának rendbetételére is érkezett kérés – a felújítást pályázati pénzből tervezik megoldani, szakaszonként felújítani.