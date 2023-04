– Érdemben nem kezelik a herényi Béke tér csapadékvíz-elvezetési problémáját – jelentette ki Herény, Kámon, Minerva városrészek önkormányzati képviselője szerdai podcastadásunkban. A politikus azután beszélt erről, hogy a kiadós esőzések után ismét víz alá került több kámoni és herényi közterület. 2021-ben kért a városüzemeltetési osztálytól indikatív árajánlatot a Béke tér csapadékvíz-elvezetésének tervezésére, az ügyben elmondása szerint Nemény András polgármesterrel is tárgyalt, ám annak költsége mégsem került be a város tavalyi költségvetésébe. Éppen ezért idén januárban újabb indikatív árajánlatot kért a városüzemeltetési osztálytól, azt még nem ismeri. A képviselő politikai szerepvállalásából egy „titkot” is elmondott: a konstruktív együttműködés reményében 2019-ben a titkos szavazáson támogatta Nemény András három alpolgármester-jelöltjét, de elég hamar, 2020 elején rá kellett jönnie, hogy ez nem fog működni.



– Hiába küldtem el akkor a fejlesztési javaslatomat, válaszra sem méltattak. Azóta minden évben elküldöm a javaslataimat, az idén is, február 7-én a költségvetéshez előterjesztettem a javaslataimat, válaszra sem méltattak – osztotta meg tapasztalatait. Fokozottan készül a hétvégi 19. Herényi virágútra a városrész – erre is kitértünk. A politikus már a márciusi közgyűlésen szorgalmazta a kátyúzást – például a Béke téren – és a fűnyírást, parkrendezést az érintett utcákban. – Az itt élő kertész családok nagy nehézségekkel küzdenek, őket is érinti az energiaválság. Az üvegházak rezsiköltsége az egekben, mindenki próbál átállni a gázról fatüzelésre, vagy más, alternatív megoldásra. Minden verítékük cseppje rajt van a virágokon – fogalmazott a képviselő a rendezvény fontosságára utalva. Mikor épülhet meg a parkoló a herényi temető előtt? – kérdeztük. Horváth Gábor pedig emlékeztetett: az elmúlt években jelentősen bővült a herényi temető, és egy rendelet szerint annak megfelelően kötelesek parkolóhelyeket létesíteni.

– Szomorúan tapasztaltam a márciusi közgyűlésen, hogy a Derkovitson és Oladon építenek parkolót, ám Herényben a temető előtti kötelezettséget nem csinálják meg – mondta el Horváth Gábor, aki emiatt a Vas Vármegyei Kormányhivatalhoz fordul állásfoglalásért.