Már a Kőszegi Vonósok éves programjait tervezve feltűnt vezetőjüknek, Scheer Bernadettnek, hogy szombatra esik április 1-je. Kihagyhatatlannak tűnt, hogy bolondok napján bolondos dallamokat játsszanak, és később ajándék, hogy mindezt szokásos koncerthelyszínükön tehetik. Így született a Muzsikavalkád cím, és így jött a darabok közé Carl Reinecke zenekarra és játékokra (gyerekhangszerekre) írt Gyerekszimfóniája (Kindersinfonie) vagy éppen a Beatles Go Baroque című alkotásból (zeneszerzője Peter Breiner) a The Beatles halhatatlan slágerei barokk szerzők, esetünkben Vivaldi stílusában. A mackós és a cicás darabban (Ganglberger Mein Teddybärje és Razek Macskaszerenádja) a hangeffektekkel játszottak a zenészek a lovagterem színpadán. Hallottuk még Vuk dalát és a Muzsika hangja musicalből a Do-Re-Mi-t – mindkettőt az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola kórusával együtt adták elő a zenészek. Miután a gyerekek már tökéletesen énekelték a musical betétdalát, a közönséget is bevonta Scheer Bernadett: együtt szolmizáltak a kórussal. Ráadásként L. Laporte Intermede-pizzicatójának tapsoltak a nézőtéren ülők. A koncerten közreműködött Kalmárné Asbóth Zsuzsanna fagotton és kakukkon, Ukszta Erika zongorán és csemballón, Lamp Tamás kisdobon és gyermekei, Kornél trombitán, Olivér kereplőn és üvegharangon, valamint Mayer József nagybőgőn. Ha már a hangszerek kerültek szóba: volt még köztük teástálca (Kurt Leidenfrost szólaltatta meg), csalogány (Maurer Ildikó játszott rajta) és száncsengő is Franz Sulzmann és Varga Ádám kezében. Hegedűn a Beatles-darabban Uwe Scheer szólózott. Magára vessen, aki a koncert végére nem tette félre a fázósságát (a szervezők figyelmeztettek, hogy kell majd a meleg öltözet) és nem érezte, hogy most már tényleg itt a tavasz.

Fotós: Ohr Tibor