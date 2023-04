Egymásnak adják a kilincset a vásárlók az egyik szombathelyi hentesüzletben péntek délelőtt: sokan nem csak a hétvégi menü alapját, de már az ünnepekre valót is keresik. Egyébként látványnak sem utolsó a húspult: szinte kimosolyognak, megszólítanak a kívül barna, belül meggybordó, illatozó (füstölgő) példányok a hagyományos nyers sertésdarabok közül - egészben, darabolva, és kötözve is kínálnak sonkafélét: lapockát, tartját, de van itt csülök és sódér is. Utóbbi kilóját 3390 forintért kínálják, előbbiek kilója 3990 forint körül mozog. Márkus Anita üzletvezető azt mondja: tavalyihoz képest mindössze néhány száz forintos a drágulás, megfizethető áron maradt a húsvéti sonka – nagy a kereslet.

Már sokan keresték-vitték a hagyományos húsvéti éteknek valót Desits Zoltán rábapatyi boltjából is. Úgy tapasztalja, a vásárlók nem akarják az utolsó pillanatra hagyni a sonka beszerzését, de a piacon még rohamra számít a nagyhéten. Tapasztalata szerint az idősebb korosztály a zsírosabb, szaftosabb fajtákat keresi, a fiatalabbak, főleg a gyerekes családok körében inkább a szárazabbak a népszerűek - nekik ajánlja a füstölt karajt például. Sódért csak ilyenkor árul, emlékeztet: - a hagyomány szerint ezt a sonkát vitték az öregek a templomba megszentelésre, falun a mai napig keresett. Különlegessége, hogy a sertéslapockában csontot hagynak és hosszú érlelés után füstölik. A rutinos vásárlók már a színe alapján meg tudják különböztetni a háztáji, hagyományos módszerrel készült termékeket - a füstös szín és illat elárulkodó.

A gyorspácolású hústermék színe világosabb, tapintásuk ruganyos, és nemcsak a víztartalmuk, de az adalékanyagtartalmuk is magasabb.