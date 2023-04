A köztársasági elnök sajtónyilatkozatában arról beszélt, hogy meleg fogadtatásban részesült, különösen nagy élmény volt számára a felsőszölnöki Szlovén Mintagazdaság meglátogatása, ahol helyi gazdákkal találkozott, helyi termékekkel ismerkedett meg, de képet kapott a különböző projektekről is.

- Nem aggódom az itt élő szlovén közösség jövőjéért, mert azt látom, hogy itt olyan emberek élnek, akik fontosnak tartják a nyelvet, az identitást. Többször jártam már korábban is Magyarországon, de a Rábavidéken most először. Be kell valljam, örömmel töltött el, amit láttam. Amikor átléptem a határt, csodálatos világ tárult elém. Remek a kulturális és sportélet, a kéttannyelvű intézmények működéséről is elismerően tudok nyilatkozni. Csak pozitívumokról hallottam, azt kívánom, hogy ez maradjon is így – mondta Natasa Pirc Musar, aki azt is hangsúlyozta: Magyarország és Szlovénia kapcsolata nagyon jó. Véleménye szerint olyan projekteket kell kidolgozni, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a két országot. - Ezt képviselem akkor is, amikor Novák Katalin magyar köztársasági elnökkel találkozom – mondta.

A szlovén delegáció tagjai között ott volt dr. Marjan Cencen, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete és a szentgotthárdi főkonzul, Metka Lajnšček is. A szlovén államfő Szentgotthárdról Budapestre utazott.