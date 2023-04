A szépkorú asszonyt Németh Istvánné Baksa Eszter, Nagyrákos polgármestere köszöntötte ajándékkosárral és virággal, egyúttal átadta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét és személyesen aláírt emléklapját is. Néhány kedves és megható mondat is járt az ajándék mellé a polgármestertől. A kerek születésnapon jelen volt az ünnepelt idősebb lánya, valamint a település falugondnoka, Wind Ágnes és Bokányiné Kozics Gyöngyi szociális gondozónő is. Margit néni elfoglalja magát, nagyon szeret például tévét nézni, sőt olvasni is. Lapunkat, a Vas Népét minden áldott nap átböngészi már hosszú évtizedek óta.