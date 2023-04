Élő nyuszi és bárány is várta a kicsiket, emellett körjátékra hívták a gyerekeket. Közösen díszítették fel a tojásfát, a bátrabbak pedig locsolóverset is mondhattak - tudtuk meg Ács Attila polgármestertől. A művelődési házban kézműves foglalkozásokat szerveztek, majd a gyerekeknek locsolóverset kellett "költeniük". A feladatot nehezítette, hogy három megadott szót - villanyóra, vízibomba, fecskefarok - mindenképpen fel kellett használniuk versikéjük megfogalmazásánál. A kicsik élvezték a tojásvadászatot is, a rendezvény végén a csapatok emléklapot és csokit vehettek át.