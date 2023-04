Illés Péter, az Írottkő Natúrpark alelnöke részletezte, a túraút mentén hat információs táblát helyeztek el. Ezeken szöveges és fotós ismertető található a térség állat- és növényvilágáról. Az ösvény szervesen kapcsolódik a Kék-túra útvonalához, így minden bizonnyal bakancsos turisták is felkeresik majd. Básthy Béla, Kőszeg polgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, a Chernel-családnak Tömördön is volt birtoka. Olyan család voltak ők, akik életükben nemcsak jót és jól cselekedtek, hanem maradandó értéket hagytak az utókornak.

A beszédeket követően a résztvevők nekivágtak az útnak. Az egyes állomásokon külön tájékoztatót is tartottak. A madárvártán megnézhették miként zajlik a madárgyűrűzés. A bemutatót dr. Gyurácz József ornitológus tartotta. Az információs táblák Horváth József tömördi asztalos keze munkáját dicsérik. A rajtuk szereplő írásokat és fotókat dr. Gyurácz József, Illés Péter, valamint Keszei Balázs, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium igazgatója készítette.