A jelöltek száma közelítette a rekordot, ennél többen csak 2003-ban mérettették meg magukat a voksoláson. Ezúttal első alkalommal a város diákságát képviselő polgármestert a Perintparti Szó-Fogadó Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium adta Görcz Gergely Barnabás személyében. Az általános iskolai diák-alpolgármester Pataki Gergely lett a Neumann János Általános Iskolából, a középiskolákat képviselő diák-alpolgármesternek pedig a Puskás Tivadar Szakképző iskola és Kollégium tanulóját, Porpáczy Marcell Pétert választották meg az elektorok.

A programok a diákságot érintő legégetőbb problémákat vetették fel. Így a megjelentek részéről érkező kérdések között elhangzott, hogy a leendő diákpolgármester mennyire támogatná az oktatást érintő demonstrációkat. Ezeket a megmozdulásokat kiemelte a leköszönő diák-alpolgármester is.

A szombathelyi fiatalok igényei a kampánybeszédekben is visszaköszöntek. Így felmerült egy kifejezetten a diákságnak szóló online hírújság elindítása is, de például a városban használható elektromos rollerek megjelenése miatt volt, aki KRESZ tanfolyamot szervezne azért, hogy csökkenjen a fiatalokat is érintő közúti balesetek száma.