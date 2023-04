A kutatás 105 ország és 10 ezer résztvevő bevonásával készült. Az első számú üzleti vezetők és meghatározó HR-szakemberek megkérdezésén túl az idén először a munkavállalók véleményét is feltérképezték. Arra keresték a választ, hogyan gondolkodnak a vezetők a jelen és jövő kihívásairól, és milyen alapvető változtatásokra van szükség a szervezetek sikerességéhez a folyamatosan változó környezetben. A munkát többnyire ma is a munkakörök és az ehhez kapcsolódó konkrét feladatok határozzák meg, de ezt a megközelítést sokan már elavultnak tartják, hiszen nemcsak a szervezetek agilitását és innovativitását korlátozza, hanem a munkavállalók karriertervezését és fejlődési lehetőségeit is szűk keretek közé szorítja.

A megkérdezett felsővezetők 63 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a munkavállalók a jelenlegi munkaköri leírásukon túlmutató, más csapat- és projektmunkákat is végeznek. A problémára a kompetencialapú munkaszervezésre való áttérés jelenthet megoldást, melynek segítségével a szervezetek képesek lehetnek arra, hogy hatékonyabban szabadítsák fel a munkaerőben rejlő teljes potenciált, olyan munkahelyeket teremtve, ahol a munkavállalók nagyobb szabadsággal, autonómiával és jobb fejlődési és karrierlehetőségekkel rendelkezhetnek – mondta Csépai Martin, a vállalat HR tanácsadási üzletágának igazgatója. A szervezeteknek és a munkavállalóknak közösen kell kialakítaniuk az új szabályokat és határokat, amelyek meghatározzák együttműködésük alapjait, ez is kiderült a kutatásból.