Felhívást tett közzé a Szentgotthárdért Közalapítvány. Az 1952-53-as perek, a hortobágyi kitelepítés és az ötvenhatos események farkasfai áldozatainak állítana emléket a közalapítvány. A farkasfai származású Németh Imre által kezdeményezett és anyagilag is támogatott projekt megvalósításához Szentgotthárd Város Önkormányzata is hozzájárult. Az emlékmű felállításához azonban további forrásra is szükség van. Aki támogatja a kezdeményezést, felajánlást tehet a Szentgotthárdért Közalapítvány javára.