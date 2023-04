A pálinkafőzdénél indult a közös program: a gyerekek körjátékot mutattak be, majd a fiúk parfümmel hintették a lányok haját, ruháját. Majd a helyi, hagyományőrző férfiaktól hallhattunk locsolóverseket: a népviseletbe öltözött lányokat, asszonyokat ezúttal ők is parfümmel locsolták meg. A pincejárás is itt kezdődött: a Vashegy levét kínálták az arra járóknak, de házi süteményekből, borkorcsolyákból is jócskán került az asztalokra.

- Korábban húsvéthétfőn a présházakban 30-40 fős társaságok is összegyűltek, együtt fogyasztották el az ebédet, a vacsorát. A mai közös ebéddel az összetartozás érzését szeretnénk mi is erősíteni. Ez a nap nem a vendéglátásról szól, hanem a közösségről – hangsúlyozta Hatosné Németh Valéria.