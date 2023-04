A fórumon dr. Máhr Tivadar alpolgármester olyan önkormányzati fejlesztésekről tájékoztatott, amelyek a kertvárosiak életét is pozitívan érintik, így a Szatmár utcai óvoda felújításáról is, amelyet kiegészített azzal, hogy a Bocskai utcai tagóvoda esetében is elkészült a pályázat, bíznak abban, hogy a jövőben ez is sikeres lehet. Szólt a közeljövő kertvárosi fejlesztéseiről is: az aréna mögötti terület megvásárlásával Kertvárosi Szabadidőparkot alakítanak ki, valamint kerékpárút épül pályázati forrásból a városrészen. Az Újmajori árokban a Kertváros nyugati és délnyugati részének csapadékvizeit elvezető zsilip és szivattyú-telep épül, szintén pályázati forrásból. A fejlesztés ezen túlmenően az Ungvár utca csapadékvíz elvezetésének rendezését is magába foglalja. Idén megvalósul ezeken túl a Berzsenyi utca felújítása, az útburkolat mellett új parkolók épülnek, és megújul a járda is.

Szabó Zoltán alpolgármester a mostani önkormányzati ciklusban elért kertvárosi eredményekről számolt be: megújultak az Eperjes, a Bercsényi és a Dorottya utcák, a Nádasdy utcai játszótér új játékelemekkel bővült, az Ungvár utcában nem épült munkásszálló a lakossági kérésnek megfelelően, elindult a Kertvárosi Advent programsorozat és elkészült a Flex új teherportája, mellyel csökkenhet az Ungvár utca terhelése.