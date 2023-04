Tavaly után az idén is keresztútjárásra hívta a híveket a Vépi Plébánia: nagypénteken az esti szertartás után a templom bejáratától indult a fáklyás menet Németh Tamás plébános vezetésével. Fiatalok, idősek, családok és a Brenner János Cserkészcsapat tagjai is részt vettek a keresztúti ájtatosságon, ami a Szent Imre utcai Kálváriánál fejeződött be.