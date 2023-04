A szervező egyesület nevében Kozma Judit elnök köszöntötte a falugondnokokat, majd rögtön el is kezdődött az elméleti rész.

Az emberi méltóság tisztelete, az egyenlő bánásmód és a szabadság a kulcsfogalmak a fogyatékosokkal kapcsolatban – erősítették meg a képzésen résztvevő falugondnokok.

Az elmúlt évek, évtizedek gyakorlata azt mutatta, hogy az emberek szélsőségben gondolkodnak a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Mostanáig az volt jellemző, hogy ezeket az embereket vagy családban tartották vagy bentlakásos rendszert választottak számukra a hozzátartozók, de köztes megoldás soha nem került szóba.

A következőkben azonban változás várható: egy ENSZ egyezményhez kapcsolódva ugyanis a magyar jogszabályi rendszer is módosult. A cél, hogy intézménytelenítsék a nagyon is intézményesült ellátórendszert. Az úgynevezett támogatott lakhatás újfajta ellátást jelent majd a nem is olyan távoli jövőben, egyúttal több önállóságot, szabadságot hagy a fogyatékkal élőknek.

A szemléletváltás elindult: az óriási létszámú, tradicionális, szigorú szabályokkal működő mamutintézmények helyett a jövő a kisebb, emberibb léptékű ellátórendszeré lesz, amelyben az ember szabad döntése, szabad akarata, önrendelkezése sokkal nagyobb hangsúlyt kap a korábbiakhoz képest.

Magyarország vállalta, hogy 2036-ig megszünteti régi típusú intézményeit, helyette a támogatott lakhatást vezeti be. Ennek kötelező szolgáltatásai között lesz majd a lakhatás biztosítása, az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében végzett esetvitel, valamint a más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás.

Komplex szükségletfelmérés alapján – igény esetén - gyógypedagógiai, pedagógiai, háztartási segítségnyújtás is biztosítanak.

Ellátórendszer tekintetében három típusban gondolkodnak a szakemberek: az ötven fő alatti ápoló-gondozó egységek mellett maximum hatfős lakásokban és a 7-12 fős házakban helyeznék el a fogyatékkal élőket. Vas vármegyében idén indul be a program Szombathelyen, illetve Táplánszentkereszten, de ez elmúlt években voltak már sikeres pilot programok az országban hat helyszínen.

A képzés érzékenyítő részében a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületének elnöke, Bősze György mesélt mindennapjairól, amelyben nagy szerepet játszik vakvezető kutyája, Potter. Az egyesület tagja, Nagy Lászlóné Marika pedig a Braille írást és olvasást mutatta meg a jelenlévőknek.