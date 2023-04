A továbbiakban Szabó Márton, a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének elnöke Petrovics István pincemesterjelenlétében számolt be a tavalyi gazdasági évről és az idei hajtásokról. Mint kiderült, 2022 minőségileg és mennyiségileg is megfelelően alakult a szőlő- és bortermés tekintetében. 2023 meleg téli időszakkal kezdődött, ami a metszés szempontjából hasznos volt, ám a kártevőket, kórokozókat nem tizedelte meg a hideg. Március közepéig alig 60 milliméter csapadék hullott, de az elmúlt hetekben feltöltődtek a talaj vízkészletei. Az időjárás melegedése becsapós volt február végén, ami beindította a nedvkeringést, de március 2. felére beköszöntött a hideg, ami megállította ezt a folyamatot – így legalább a tavaszi fagyok nem tudtak kárt tenni a hajtásokban, mondta. A hajtásokat a hideg idő némileg visszavetette, de a rügyek szépen fakadásnak indultak, itt-ott apró levelek is megfigyelhetők. Egyedül az önkormányzati szőlő furmintjánál tudtak olyan hajtásokat begyűjteni, amin már látszanak kisebb virágkezdemények – számolt be. Végül engedélyt kért a szőlőhajtások bejegyzésére a polgármestertől. Hétfő óta egyházi áldás is kíséri a szőlőhajtásokat Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész és dr. Perger Gyula plébános jóvoltából. Szalay-Bobrovniczky Vince is üdvözölte az ünneplő kőszegieket: a civil szervezetek, hagyományőrző csoportok jelenlétét emelte ki a hagyomány tovább éltetésében.

A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes somogyi táncokat mutatott be, majd Koltayné Szabó Hajnalka borkirálynő mondott köszöntőt. Borhölgyet is avattak a Jurisics téren: Szigeti Miklósné tett ünnepélyes fogadalmat, és lett a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesületének tagja. A Jurisics-várban a bejegyzési ceremónia elején Marton Ferenc mondott köszöntőt, Németh János tanár úr pedig 33. alkalommal rajzolta be a szőlőhajtásokat a Szőlő Jövésnek Könyvébe. Idén a Hölgyek bora a Frank Borászat 2022-es évjáratú kékfrankosa; a Hölgyek zászlós bora a Jagodics Pince 2022-es blauburgere lett. Kihirdették a Vas Vármegyei Borverseny eredményét is: 123 minta nevezett a versenyre, melyet a Szövényi Áron vezette húsz fős zsűri bírált. A Szövényi Ernő vándordíjat Jagodics Attila nyerte el 2021-es Naplemente blauburger borával.