Az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014 szeptemberében Ferenc pápa az olaszországi Redipugliában, a mintegy 100 ezer halottat rejtő katonai temetőben tartott szentmisét, ahol az akkori olasz és magyar honvédelmi miniszter, Roberta Pinotti és dr. Hende Csaba is részt vett. Ferenc pápa - első egyházfőként - meglátogatta Fogliano Redipuglia első világháborús osztrák-magyar katonait temetőjét is. Szombathely országgyűlési képviselője a hétvégi pápalátogatás előtt a Szentatya akkori szentmiséjének egyik fontos gondolatát tette közzé közösségi oldalán: "A háború őrültség, mindent elpusztít és tönkretesz" - olvasható a bejegyzésben.

- A Szentatya már akkor, kilenc éve arról beszélt, hogy az emberiség semmit nem tanult az első és a második világháború kudarcából, és jelenleg "darabokban ugyan", de a harmadik világháborút éli meg. A pápa szólt azokról is, akik a háborút üzletelésre használják, főként a fegyverkereskedőket vette célkeresztjébe - fejtette ki kérdésünkre dr. Hende Csaba. - Térjenek meg! Érezzenek fájdalmat, bánják meg bűneiket, kérjenek bocsánatot és sírjanak! Szívük korrupt és nem képes többé sírni! - idézte a Szentatyát az Országgyűlés alelnöke.

Dr. Hende Csaba végül kitért arra: a vasárnapi pápai szentmisére ő is megy, közösségi oldalán pedig arra buzdított: minél többen vegyenek részt az eseményen, imádkozzunk együtt a békéért. - Az európai államok közül a legutóbbi időkig két állam szorgalmazta az azonnali fegyverszünetet, a béketárgyalások megkezdését és a vérengzés befejezését. Ez a két állam: a Vatikán és Magyarország volt - húzta alá dr. Hende Csaba, aki úgy látja, bíztató, hogy már a francia elnök, Emmanuel Macron is békepárti hangot üt meg. Szombathely országgyűlési képviselője szerint ugyanakkor az nagyon szomorú, hogy az országgyűlés által közelmúltban elfogadott békepárti határozathoz nem csatlakozott a magyar ellenzék.