A szombathelyi világnapi programot a szervezők a tavalyi helyszínválasztás sikerén felbuzdulva idén is a Csónakázótó szigetén szerették volna megtartani, ám az időjárás közbeszólt és beparancsolta őket az Agora - Savaria Filmszínház épületébe, ahol már délelőtt workshopok várták az aulába és az árkádok alá az érdeklődőket – aki a szereplések láttán kedvet kapott ahhoz, hogy beiratkozzon valamelyik csoportba, az délután ezeken a helyeken tehette meg.

Szombathelyt ma is a tánc hazai fővárosának tekintik, ezt az elnevezést a szombaton fellépő táncosok sem hazudtolták meg: összesen 17 produkciót láthatott a városhoz kötődő táncegyesületek előadásában a közönség. A modern tánc, a hiphop, a társastánc, a néptánc, az akrobatikus rock and roll, a balett és az orientális táncok képviselői mutatkoztak be a Savaria Moziban. Fellépett a Mira Orient Art; a Zumba Ágival; az Anette Balett; a West Dance; a Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola Bariska - Möndölecske csoportja és az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes; Shamila és tanítványai; a Salsa La Vida; az Ungaresca és a Pesovár Alapfokú Művészeti Iskola; a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub Szombathely; a LORIGO TSE; a Westside TSE; a Savaria TSE; a Movement Academy, a programok között szerepelt tavaszköszöntő gyermektáncház, szenior örömtánc és a Népek körtánca nevű csoport műsora. A fellépések sorát az Energy TSE műsora zárta.