„Technológiai reggelire” várták az érdeklődőket az ELTE Savaria Egyetemi Központban, ahol a 3D nyomtatás forradalmi újításairól és a technológiai fejlődés irányairól is szó esett. A 3D nyomtatás, amely digitálisan létrehozott modellekből háromdimenziós tárgyak létrehozását (kinyomtatását) jelenti, a szénszálas anyaghasználattal új lehetőségek előtt áll. Ma már autóalkatrészek, szerszámok, vagy csupán dísztárgyak is létrehozhatók egy nyomtatóval. Az előadásokon elhangzott, hogy a jövő meglepetéseket is tartogat, az amerikai MIT (Massachusetts Institute of Technology) kutatói üveget nyomtatnak, ahogyan egy arab egyetem hallgatói is előállítottak üveget 3D nyomtatóval a sivatag homokjából. Elméletben a Holdon lévő porból is lehetne üveget nyomtatni, így elősegítve egész városok építését az égitesten. A felszólalók közül két ELTE SEK-es hallgató, Vincze László és Végh Erik az általuk használt nyomtatókon készült eszközökről beszélt.