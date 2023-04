A Szent György-napi búcsú számos vendéget hozott a településre, az egykori elszármazottak újra találkoztak a rokonaikkal, az egykori iskola megújult konyháját pedig birtokba vehették a gasztronómia iránt érdeklődők.

Forrás: Szendi Péter

Birkás István, Oszkó polgármestere hangsúlyozta, hogy az identitás megőrzése nagyon fontos, ezért az elszármazottak találkozója kiemelt esemény a falu életében. A helyi civil szervezetek aktívak, élő együttműködés van a vasvári Népfőiskolával is, ennek a közös munkának az eredménye az Ízes Vidék Gasztroműhely megnyitása is. Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke örömét fejezte ki, hogy érkezésekor nem csupán egy avatáson vehetett részt, hanem egy búcsú és egy találkozó is várta, jelezve, hogy a hagyományok megőrzése mennyire fontos az Oszkóiaknak.

Forrás: Szendi Péter

A gasztroműhely hivatalos átadásán Kovács István, a Vasvári Népfőiskola szakmai vezetője elmondta, hogy a 15 éve bezárt iskola hasznosítása mindig napirenden volt, aztán megszületett egy olyan konyha ötlete, ahol az érdeklődők elsajátíthatják a sütés-főzés tudományát.