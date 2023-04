Tudjuk, hogy a gyermekek szeretnek álmodozni és a fantáziájuk az égig ér, mi mégis azt kérjük: amennyiben szeretnéd, hogy teljesítsük a kívánságodat, olyat kérj tőlünk, amit valóra is tudunk váltani. Drága utazást vagy éppen egy világsztárt nem tudunk megszerezni neked, de szívesen segítünk, ha valamilyen különleges foglalkozásban próbálnád ki magad. Lehetsz egy napra akár tűzoltó, rendőr vagy katona, testközelből bepillanthatsz olyan helyekre, a „kulisszák mögé”, ahova egyébként talán sosem jutnál be. Szívesen segítünk, ha cuki kisállatokkal vagy éppen vármegyénk hírességeivel, sztársportolóival találkoznál. Ezek a mi ötleteink, de nyugodtan engedd szabadjára a fantáziádat Te is!

Leveledet május 15-ig, a [email protected] címre, vagy a 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 40. postacímre, „Gyermeknapi kívánság” jeligével várjuk. Az öt legizgalmasabb kérést pedig igyekszünk minél hamarabb valóra váltani.