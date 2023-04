A programon Binder Grete, gyógynövényszakértő elmesélte a résztvevőknek, hogy az egyes gyógynövényeknek milyen gyógyító hatása van, mire használhatóak. Kiemelte, hogy most, újra egyre inkább népszerű gyógynövény lett az ibolya, százszorszép, csalán és a gyermekláncfű, a magas a C-vitamin tartalmuk miatt. Jelentős szerepet kapott a réti legyezőfű is, melyről a részvevők megtudhatták, hogy egy természetes antibiotikum. A programon nem csak a likőrök, olajok és ecetek elkészítésének csinját-bínját tanulhatták meg az érdeklődők, hanem egy receptgyűjteményt is magukkal vihettek. Lehetőségük volt arra is, hogy személyes tapasztalatokat osszanak meg egymással, valamint kérdéseire is választ és javaslatokat, tanácsokat is kaphattak a szakértőtől.

- Öröm volt tapasztalni, hogy egyre több érdeklődő lelkesen nyúl vissza a természet kincseihez. Az elkészült gyógynövénypálinka, ecetméz, gyógyhatású olajak és krémek sorakoztak egymás mellett a program végén, amelyből mindenki a saját maga által készítettet vihette haza – áll az egyesület szerkesztőségünkhöz eljuttatott beszámolójában.

A BMKE Pannon kulináris sorozatának következő rendezvény középpontjában a lángosvarációk állnak majd Seper Maria vezetésével, május 6-án az alsóőri Klubházban.