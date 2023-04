A madárbarátok pénteken már korán reggel gyülekeztek Táplánszentkereszt határában, ahol Kovács Patrik elsőként a gyűrűzőhelyet mutatta be nekik és elmesélte eddigi tapasztalatait, melyeket az elmúlt évek alatt szerzett: a gyűrűzések során több mint 40 különböző faj 800 egyedét fogta már ott meg, ezek között olyan érdekességek is megtalálhatók a területen, mint az éjszakai, rejtett életmódot folytató lappantyú vagy a hosszútávú vonuló kerti geze.

Forrás: Bakler-Szigeti Ibolya

Bár az elmúlt napok időjárása kifejezetten borús volt, a vátiaknak megkegyelmeztek az égiek, péntek délelőtt kedvező körülmények között gyűrűzhettek. Négy darab háló segítségével fogták meg a madarakat, melyeket óránként gondosan ellenőriztek. Négy óra leforgása alatt öt faj 25 egyedének gyűrűzését nézhették meg: tíz barátposzáta, nyolc vörösbegy, öt csilpcsalpfüzike, egy fekete rigó, egy ökörszem akadt a hálójukba, de találkoztak olyan egyedekkel is, melyek a korábbi hetekben kapták meg gyűrűjüket - az adataik felvétele után azokat is útjukra engedték – számolt be az eseményről Bakler-Szigeti Ibolya, a madárbarát kör alapítója, aki azt is elmondta: a hálók ellenőrzése közti időben madártani sétát tettek Somogyi Csaba terepmadarász vezetésével - vetési varjúval, hollóval, citromsármánnyal, réti pityerrel, szajkóval és sok más bokorlakó énekesmadárral is találkoztak és számos különböző faj egyedét hallották énekelni. Sőt mivel a fák és bokrok még rügyeznek, sok tavalyi fészket fedeztek fel egy-egy ágvillán. Kovács Patrik megmutatta számukra odútelepének egy részét is, az odúkban már javában építik a fészket a madarak, készülnek a kis fiókák költésére, nevelésére.