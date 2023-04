A terület egyébként mindig is „nyugtalan” volt, évekkel ezelőtt a parkban álló pelikán szobor fejét törték le a vandálok. Az egyébként szépen felújított és normál esetben rendezett zöldterületen a sétányok mellett padok találhatók, mellettük szemetesek, szokatlanul sok van belőlük. Érdekes, hogy a szemét nagy része éppen a kukák mellett van szétszórva, míg a szemetesek üresek. A bokrok tövében eldobált zsebkendők és kicsi röviditalos és boros üvegek szétszórva hevernek.

Pedig ott van a kuka egy karnyújtásnyira, mégis tele van szeméttel minden

Fotós: © Szendi Péter

Egy közelben lakó ottjártunkkor a kutyáját sétáltatta a parkban, látta, hogy éppen „felmérjük” a helyzetet, készségesen mesélt a napi tapasztalatairól. Arról panaszkodott, hogy egy kutyás ismerősét a parkban összeverték. Szerinte hajléktalanok zaklatják a járókelőket, és ők verték meg az ismerősét is, mert nem adott nekik pénzt. Állítása szerint a cigarettacsikkek egy részét a közelben lévő iskola diákjai szórják el, de mások sem rendeltetésszerűen használják a parkot. Emberi és állati ürülék a bokrok tövében, a közbiztonság rossz, félve lehet csak a környéken közlekedni – mondta el a lapunknak nyilatkozó hölgy.

Az ügyben felkerestük a parkfenntartó Szompark Kft.-t is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a területenlegalább heti 2 alkalommal történik takarítás, de néha már következő nap nem látszik meg az eredménye. A parkfenntartó válaszából az is kiderül, hogy „...ennek a problémának a megoldása túlmutat a parkfenntartás keretein.” Az ügyben megkerestük a rendőrséget és a közeli iskola vezetését is, lapzártánkig nem érkezett válasz. Amennyiben ez megtörténik, közöljük.