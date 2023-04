A járvány éveit kivéve minden évben április közepe táján az utcára vonulnak a 12-14. évfolyamos diákok, idén közel kétszázan öltöztek be „farsangi” jelmezbe. Korábban az iskola profiljához illeszkedve autós felvonulást tartottak, de ma már a biztonsági szempontokat figyelembe véve gyalogosan teszik meg a kört a „megbolondult” fiatalok a városban. Idén népszerű volt a hálóköntös, az egyik osztály diákjai mintha csak egy wellness szállodával tévesztették volna össze az utcát.

Egy nagy keresztet cipelő szerzetest és társait szorosan követte egy kommandós csapat, szoknyás amerikai rendőrnőkkel kísérve. Jól megfért egymással a símaszkos betörő, a hekker Anonymus és a római patrícius is, de mintha G.w.M is feltűnt volna egy Gucci szerelésben. Láttunk rendszerváltás előtti egyenruhát viselő határőrtisztet is, és a Pomádéból John Travoltát és Olivia Newton Johnt is. A színes felvonulást Sümegi Tamás igazgató vezette egy egészen szolid terepszínű katonai gyakorlóban.