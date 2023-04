A tavaszvárás, mint életben maradás reménye

Régen sokkal meghatározóbb volt a tavasz iránti vágy az emberek életében, mint napjainkban. A természethez fűződő meghitt viszonyunk a mindennapjaink modernizálásával egyre nagyobb mértékben alábbhagy; így nem csoda, ha megrökönyödünk azon a kijelentésen, hogy a tavaszvárás régen nem volt más, mint az életben maradás reménye. Miközben az emberek többsége télen nehezen, vagy csak alig tudta megkeresni a mindennapi betevő falatját, addig is a gyér élelmiszertartalékaiból élt. Télidőben nem csak az élelemhez való hozzájutás, hanem a ruházkodás, a fűtés és a közlekedés is embert próbáló volt. Pannóniáról és annak népéről C. Dio a III. században például így fogalmazott: „…népe vad, éghajlata zord, az emberek igen rosszul táplálkoznak… leginkább árpát és kölest termesztenek, főleg ezzel táplálkoznak. Árpából sört is készítenek..."

Éléskamra az 1940-es évek közepe felé

Forrás: Fortepan / Fortepan

De nem csak az embereket, hanem a jószágokat, mint élelemforrásokat is alaposan megsanyargatta a zord idő. Vas megye területén több helyen is, de legfőképp a Rábaközben úgy tartotta a mondás, hogy „amikor megindul a télvíz a Rábán, amikor a vadméhektől megbolydulnak a nádereszek, a soros-öregnek indulnia kell a jóisten elébe." Azaz a vitaminkészletből kifogyva az időseket különösen próbára tették a hideg telek: ebben az időszakban lényegesen több volt az idős halott. Ennek fényében érthető, hogy az emberek régen miért is várták úgy a tavaszt, mint a Messiást.

Apropó: Messiás. A tavaszvárás az idő előrehaladtával összepárosult a húsvétvárással, azaz a megváltással és a feltámadással. A téltől való szabadulás a megváltás jelképe lett. A húsvétvárás pedig nem volt más, mint maga a nagyböjt. A hetekig tartó böjti önmegtartóztatás alatt az emberek huzamos ideig nem fogyasztottak húst, ily módon is megelőzve, hogy a hústartalékaikat föléljék a tavaszi munkák megérkezése előtt. A böjt huzamos és szigorú szabályát a keresztény egyház igyekezett oly módon elfogadhatóvá tenni, hogy kisebb-nagyobb mértékben átvett régi, pogány tavaszvárási szokást.

Mint például a templom előtti színjátékot. A középkorban eleinte drámai formájában elevenítették fel a bibliai eseményeket, amelyeken papok is beöltöztek. Humoros, világi elemekben bővelkedő volt az első komikus német dráma, a XIV. századi innsbrucki templomkörüli, húsvéti színjáték. Mint ahogy a bártfai színjátékban is helyet kaptak népies, olykor vidám jelenetek. A későbbiekben ezekből a játékokból alakultak ki a közismert passiójátékok. Ráadásul az ilyen misztériumjátékokból számos húsvéti népszokás született.

Húsvéti locsolkodás

Forrás: Fortepan / Horváth József

Húsvéti határjárás, vagy határkerülés

Húsvétvasárnapra virradóra a férfiak körül járták a falu határát, hogy hírül vigyék a földeknek Jézus feltámadását. Együtt ünnepeltek a természettel, miközben elűzték a gonoszt, illetve a természeti csapásokat. Egyházi külsőségei is voltak, mint például a körmenet, és a bővebb termésért való közös imádkozás. Innen ered a búzaszentelő liturgiája is. De a vetések védelme mellett közösségformáló

szerepe is volt: a fiatalokkal ily módon ismertették meg a határjeleket. A határjárások hajnalig tartottak.

Húsvéti didergés

A határjáráshoz szorosan kapcsolódott az úgynevezett didergés hagyománya is. Azok a fiatal házasok, lányok, Iegények, akik a határjáráson részt vettek, húsvéthétfőn a falut is bejárták. Az ablakok alatt megálltak csoportosan, mintha árusok lettek volna. Kinek-kinek azt kínálták, amit az illető szeretett volna: a papnak bibliát, a jegyzőnek pennát, a leányoknak kendőt, férjet. De esetenként megszégyenítő jellege is volt, mint amikor a várandós lánynak bölcsőt, vagy az enyveskezűeknek börtönt ajánlottak. Mindeközben azt mondták: nagyon fáznak, mert nagyon messziről, nagyon hideg országokból jöttek.

Húsvéti kosár az 1940-es években

Forrás: Fortepan / Kieselbach Tamás

Húsvéti öntözködés, locsolás

A húsvéti locsolkodásnak, mint hagyománynak keresztény eredete van: a keresztelésre vezethető vissza, ami eleinte vízbemerítéssel, leöntéssel történt. Más magyarázat szerint az öröm és a vidámság túlcsordulásának jeleként került a húsvéti szokások közé. A húsvéti öntözködés (később: locsolás) napja húsvéthétfő. Napjainkban talán az egyik legváltozatosabban fennmaradt szokás: a két világháború között váltotta fel a vizet az illatos kölni, és napjainkban évről évre különféle locsolóverssel rukkolnak elő a legények. Azt viszont már kevesen tudják, hogy húsvét keddjén sok helyen viszonzásul az asszonyok és a lányok locsolták meg a férfiakat. A Rábaközben erre külön mondókájuk is van. Minden esetben a locsolásért piros tojás járt.

A húsvéti pirostojás körüli misztérium

Az egyik legrégibb húsvéti eledel, ami egyben az életnek, az újjászületésnek a jelképe. Ahogy a tojásból új élet kel, úgy támad fel Krisztus a sírjából. Piros színe Jézus - az emberiségért kiontott - vérére emlékeztet. A piros tojáshoz fűződik egy körmendi hiedelem. Eszerint egy asszony, aki a kosarában tojást vitt, megállt Jézust keresztfájánál imádkozni. Egyszer csak egy csöpp vér csöppent az egyik tojásra és az megpirosodott tőle. Ezért is festik pirosra a tojást húsvétkor.

Ételszentelésre várva

Forrás: Fortepan / Bencze László

Eleinte a tojás a föltámadást is jelképezte. Volt, hogy a keresztszülők pirostojást küldtek a keresztgyermekeiknek húsvétkor, így is emlékeztetve azokra a kötelezettségekre, amelyeket a keresztség szentségével vállaltak. Vas megye déli részén, illetve a Göcsejben a keresztszülők vastag perecet is adtak a húsvéti tojás mellé.

Nagysimonyiban is élt egy hagyomány, ami a húsvéti tojáshoz fűződött. A vasi településen egy – a már megszentelt - tojást a kútba dobtak.

A tavaszvárást ma már többek között azért is azonosítjuk a húsvétvárással, mivel a keresztények a húsvét időpontját úgy szabták meg, hogy az mindig a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő vasárnap kezdődjön.