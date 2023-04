A területi tűzmegelőzési bizottsága március 31-én indította útjára tájékoztatását: minden hónap utolsó péntekén a Vásárcsarnokba látogatnak, és tanácsokkal látják el az érdeklődőket.

– Azért választottuk ezt a helyszínt, mert itt sok idős, egyedül élő ember is megfordul, akik a legveszélyeztetettebbek. A statisztikák szerint ők válnak leggyakrabban tűzesetek és szén-monoxid-mérgezések áldozatává. Különösen fontos, hogy folyamatosan felhívjuk a figyelmüket a veszélyre – mondta el a helyszínen Balogh Eszter szóvivő, akitől azt is megtudtuk: reggel óta egymást váltották standjuknál az emberek. Kérdeztek az égetésről, érdeklődtek a lépcsőházakban való biciklitárolásról, a virágcserek elhelyezésének lehetőségéről. A katasztrófavédelem szakemberei bemutatták nekik, hogyan jelez a szén-monoxid-érzékelő, elmondták, mi a teendő ilyenkor, és aki akarta, az kitölthette az Országos Tűzmegelőzési Bizottság online tűzvédelmi tesztjeit is.

Ottjártunkkor Egyed László, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelő a virtuálisvalóság-szemüveget mutatta be, amelyen keresztül ki-ki belecsöppenhetett egy lakástűzbe, és egy tűzoltó szemszögéből nézhette végig egy lakás konyhájában keletkezett tűz oltásának menetét.

A két csarnok találkozásánál ma 11 óráig várják az érdeklődőket. A szakemberekkel legközelebb május 26-án, pénteken délelőtt találkozhatunk a Vásárcsarnokban.