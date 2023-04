Népszerűsítik a horgászsportot, üzemeltetik, fejlesztik a halismereti tanösvényt, a horgász-oktató és -bemutató házat, szükség szerint gondozzák a fákat, cserjéket, füvet nyírnak, karbantartják a szalonnasütőket, a köztéri bútorokat és a pihenőterületeket. Tavaly újra „rendes üzemben”, a korábban meghirdetett programokkal, eseményekkel várták tagjaikat, a városban élőket és az oda érkezőket. A területi és napijegyek értékesítésével széles körben biztosították a horgászatot mindkét kezelésünkben lévő horgászvízen. Haszonbérleti szerződésük van az önkormányzattal, ennek alapján kell rendben tartaniuk a tó környékét, hallottuk a Kőszegi Sporthorgász Egyesület elnökétől, aki tavalyi tevékenységükről múlt héten számolt be a képviselő-testületnek.

Kiegészítésként egy, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével, a büki és a vassurányi horgászegyesülettel közös nyertes pályázatukat is említette, amit most készítenek elő. Ennek részeként 24 horgászhely kialakítását tervezik az 1978-ban létesült, 800 méter kerületű, 3,4 hektár alapterületű csónakázótavon: 12 a Malomárok oldalán létesülne, 12 pedig a Gyöngyös parti oldalon. A Téglagyári tóhoz egy esőbeállót és szalonnasütő helyet telepítenek. Horváth Ferenc arról is beszélt: ötvenéves idén az egyesületük. Augusztus utolsó hétvégéjén ünnepi taggyűléssel, horgászversennyel és az egyesület történetéről szóló kiadvánnyal készülnek a jubileumra.