Új podcast sorozatunkban aktuális közéleti témákat járunk körbe, első vendégként Illés Károlyt kérdeztük. A szombathelyi közgyűlés Fidesz–KDNP frakciójának vezetője az önkormányzat és a Szova Nzrt. tervezett ingatlanértékeseiről szólva hangsúlyozta: a Bejczi utcai és a Kossuth Lajos utca 11. szám alatti ingatlanok a város hosszú távú működését befolyásolhatják. A városháza közelében lévő épületek, amik ügyfélszolgálati funkciót is betölthetnek, vagy a polgármesteri hivatal esetleges bővítésénél is szóba kerülhetnének. Ezek tervezett eladását ezért sem támogatták. Az önkormányzat költségvetési helyzetéről szólva úgy fogalmazott: – Kicsit unalmas már, hogy a városvezetés mindig csak másra mutogat. Akkor ők mit is csinálnak? Dolgoznak-e egyáltalán? – vetette fel a frakcióvezető.

– Az iparűzésiadó-bevétel visszatért a Covid-járvány előtti szintre: 9–10 milliárd forint körül várható. Tény, hogy a rezsiár-emelkedés miatt nőttek a város terhei, de azt nem ingatlanértékesítésből kellene kigazdálkodnia a városnak – ezt is leszögezte. Illés Károly kitért arra is: nem látják a hosszú távú stratégiát, amivel kilábalhatna a mostani helyzetből a Szova NZrt.

Szerinte a mostani döntéssel a baloldali városvezetés „átveri a szavazóit”: 700 millió forintos tagi kölcsönt nyújt az önkormányzat úgy, hogy tudjuk, hogy a cég nem fogja tudni visszafizetni – mutatott rá a politikus. – A városvezetés kicsit olyan, mint egy béna kacsa. Mutogat a kormányra vagy éppen az előző városvezetésre, keresik a bűnbakot a saját hozzá nem értésük kapcsán – mondott véleményt Nemény András polgármester és csapata tevékenységéről Illés Károly.

A frakcióvezető hosszan beszélt a kormányzati támogatással megvalósult beruházásokról is: így a Magyar László, a Paragvári, a Dozmat és Nádasdy utcák felújításáról, a zanati kerékpárút építéséről, a KRESZpark és a Vásárcsarnok környezetének rendbetételéről, a Szent Quirinus út megépítéséről, valamint a hamarosan nyitó Városligeti bölcsődéről is.