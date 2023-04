Ha nem fújna a szél, kellemesnek mondanánk a hétfői időt Sajtoskálon. Idefelé jövet, a Répce mentén látunk elöntött területeket, egyébként semmi nem emlékeztet az elmúlt három-négy nap időjárására. Ragadós, nedves a föld, de messze nem olyan latyakos, vizes, mint azt laikusként várnánk. Úgy sétálunk be a repcetábla közepéig, hogy tócsával nem találkozunk. Moór Adrián vezet bennünket, közben arról beszél: február 3- március 25-ig itt nem hullott csapadék. Március végén érkezett 10-15 milliméternyi eső, majd április 9-10-én 14 millimétert, illetve április 13-15-ig 62 millimétert regisztrált. Utóbbi jó 48 óra alatt, szép áztató eső formájában érkezett, ezáltal le tudott szivárogni a víz a talaj mélyebb rétegeibe - ennek köszönhető, hogy nem alakultak ki nagy, egybefüggő belvizes foltok. A mélyebben fekvő területeken nyilván előfordulnak ilyen területek, de Vas vármegyében nem ez az átlagos.

Forrás: Cseh Gábor



Az út széléről úgy tűnt, sárga ruhát öltött a mező, közelebbről nézve egyértelmű: még nem teljes a repce virágzása, jócskán akadnak zöld bimbók. Az egyik szirmon feltűnik a fénybogár, a szakember gyorsan beavat a részletekbe: a már nyílt virágon segíti a beporzást, a zárt bimbókra nézve azonban kártékony, mert a virágrészeket károsítja. Itt egyelőre nem olyan számban fordulnak elő, amely beavatkozásért kiáltana. Némi aggodalomra ad azonban okot, hogy a hónap eleji fagyok megrepesztették a növény szárát, ez kiváló táptalaja a gombabetegségeknek. Moór Adrián azt mondja, ha szikkad annyira a föld, hogy gépekkel is rá tudnak hajtani, csúcsidőszak kezdődik a növényvédelmi munkákban: a gomba- és rovarölő kezelések mellett a lombtrágyázás is aktuális. Hasonló a helyzet a búzatáblán is: szép, egyöntetű képet mutat az állomány, de az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt a védekező munkákat, ha másért nem is, megelőzésképpen el kell végezni.

Forrás: Cseh Gábor

Az eső megkönnyíti a magágykészítést is, a naptár szerint már itt lenne a napraforgó, kukorica, szója vetésének ideje, de a föld egyelőre hideg. - Ha megérkezik a felmelegedés, robbanásszerűen beindul a növények fejlődése. A csapadéknak köszönhetően azonban mindenképpen jobb helyzetből indulunk, mint tavaly - összegez a szakember.

- Szomjazott már a föld a csapadékra, a száraz február-március után nagyon jól jött az eső - ezt már Szalay István mondja, aki mintegy fél hektáron nevel első éves eperpalántákat Jákfán. Az első virágokat a fagy tönkretette, de azt mondja: ez nem számottevő, szinte megszokott folyamatnak tekinthető. Az átlagnál hidegebb időjárás miatt az igazi virágzás még hátra van, most bújnak elő a zöld bimbók. Rovarölőt nem, vagy csak környezetkímélő olaj formájában használ, de gomba elleni kezelésre biztosan szükség lesz a közeljövőben.

Forrás: Cseh Gábor

Aztán arról beszélgetünk: a tavalyi évhez képest késik az eperpalánták fejlődése, legelőbb május végén fogyaszthatjuk az itt termett édes, piros gyümölcsöt. Sok függ azonban még a következő hetek időjárásától - ha megérkezik a meleg és a napsütés, egy gyors virágzással képes behozni magát a növény.